Stoch Geri Döndü
1 saat önce
Miroslav Stoch, Slavia Prague'den katıldı. PAOK'a geri döndü. Fenerbahçe'den ödünç aldığı Stoch, 2013-14 sezonunda PAOK için oynadı.
Miroslav Stoch
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:06
, Slavia Prague'den katıldı. PAOK'a geri döndü. Fenerbahçe
'den ödünç aldığı Stoch, 2013-14 sezonunda PAOK için oynadı.
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