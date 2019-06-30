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Stoch Geri Döndü

1 saat önce

Miroslav Stoch, Slavia Prague'den katıldı. PAOK'a geri döndü. Fenerbahçe'den ödünç aldığı Stoch, 2013-14 sezonunda PAOK için oynadı.

Miroslav Stoch, Slavia Prague'den katıldı. PAOK'a geri döndü. Fenerbahçe'den ödünç aldığı Stoch, 2013-14 sezonunda PAOK için oynadı.
Stoch Geri Döndü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:06 
Fenerbahçe, Miroslav Stoch, Spor
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