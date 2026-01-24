Stockholm\'de Gaza İçil İsyanı

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıları ve yardım girişini kısıtlamasını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye hava saldırılarında bulunmasına ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gazze'de saldırı durdurulsun" ve "Gıda kısıtlamasına son verilsin", "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve hava saldırısını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

Gösteriye katılan Filistin asıllı İsveçli aktivist Rana Kadri, 10 Ekim'de ateşkes sağlanmasına rağmen, hala küçük çocukların saldırılardan ve soğuktan öldüğünü vurguladı.

Gazze'deki durumun çok vahim olduğunu dile getiren Kadri, şunları söyledi:

"Gazze, çoğu kişinin fotoğraf ve videolarda gördüğü gibi, artık insanların yaşayabileceği bir yer olmaktan çıktı. Her yer bombalanmış durumda. Su yok, elektrik yok, ısınma imkanı yok. Bu insanlar hiçbir yere gidemiyorlar. Küçük bebekler sadece soğuk yüzünden ölüyor. Havanın çok aşırı soğuk olmasından değil, İsrail'in ilaç, battaniye, giysi gibi en temel insani ihtiyaçların girişini engellemeye devam etmesinden dolayı. Bombalamalar ve ölümler hala sürüyor. Gazze'de durum bu ve maalesef yıllardır bu şekilde devam ediyor."