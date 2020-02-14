Stoltenberg, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon toplantısına katıldı - Son Dakika
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Stoltenberg, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon toplantısına katıldı

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon toplantısına katılarak Irak eğitim misyonunun genişletilmesine ilişkin karar hakkında bilgi verdi.

Stoltenberg, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon toplantısına katıldı, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon toplantısına katılarak Irak eğitim misyonunun genişletilmesine ilişkin karar hakkında bilgi verdi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Stoltenberg, ittifakın Irak'taki faaliyetlerinin ülkenin güvenlik güçlerini kuvvetlendirme konusunda önemli katkı sağladığını kaydetti.

Stoltenberg, NATO'nun Irak hükümetinin daveti üzerine ülkede bulunduğunun altını çizerek yetkililerle yakın irtibatın süreceğini belirtti.

NATO'nun Irak'taki eğitimi misyonunu genişletme kapsamında DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin bazılarını devralacağını aktaran Stoltenberg, kararın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında alındığını kaydetti.

56'ıncı Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Stoltenberg, aynı zamanda basının sorularını yanıtladı.

Konferans kapsamında Çin, Rusya, Ukrayna gibi birçok ülkenin yetkilileriyle bir araya geleceğini ifade eden Stoltenberg, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de bir görüşme yapacağını duyurdu.

Stoltenberg, NATO'nun halihazırda Afganistan'da 16 bin askerinin bulunduğunu anımsatarak Taliban'ın barış yönünde hareket etmesi durumunda kuvvet seviyesinde değişikliğe gidilebileceğine işaret etti.

Münih, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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