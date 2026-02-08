2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayakla atlama kadınlar normal tepe kategorisinde Norveçli Anna Odine Stroem, altın madalya elde etti.
İtalya'daki organizasyonun ilk gününde kayakla atlama kadınlar normal tepe müsabakaları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.
Anna Odine Stroem, ilk tur ve final atlayışlarının ardından 267,3 puanla altın madalyanın sahibi oldu.
Sloven Nika Prevc, 266,2 puanla gümüş, Japon Nozomi Maruyama ise 261,8 puanla bronz madalya aldı.
Stroem Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı
