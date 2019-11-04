Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Bilime Açılan Penceremizden Pazartesi" konferansları başladı.



Tıp Fakültesi Beyhekim Toplantı salonunda düzenlenen konferansa; SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Konferans açılış konuşmasını yapan SÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak elbette bölgemize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Araştırmalarımızı elimizden geldiğince yürütmeye çalışıyoruz. Tabii ki hizmet ve araştırmalarımızda paralel gitmesi gereken eğitimimizi en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Fakat bir şeyinde farkındayızdır ki bilim vizyonunu çevremizle bölgemizle de bir üniversite olarak bir fakülte olarak paylaşmak istiyoruz. Hepsi bizim sorumluluğumuz. Konya ilimiz içinde Rektör Hocamız Prof. Dr. Mustafa Şahin'inde katılımlarıyla gerçekleşen 'Bilime Açılan Pazartesi' konferansları isimli eğitim programı başlatıyoruz. Konya'da çevre üniversitelerde yer alan diğer üniversitelerimizden hekim arkadaşlarımıza, öğrencilerimize ve bilime ilgi duyan herkese açık olarak planladık" ifadelerini kullandı.



SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin düzenlenen konferansta "Geçmişten Günümüze Üniversite Geleneği" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Rektör Şahin, "Üniversiteler ve yükseköğrenimler; toplum, devlet, ülke için önemlidir. Ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında, yönetiminde gerekli olan tüm çalışmalar üniversiteler tarafından yapılır ve üretilir. Tabii üniversitelerin birinci vazifesi ülkeye ihtiyaç duyduğu eğitimli insanları yetiştirmektir. İkinci vazifesi de bilgiyi üretmek, bilgiyi yaymak ve o bilginin ortaya çıkacak olan ürünlerini üretmektir. Üniversiteler, bu vazifelerini icra ettikleri oranda ülkelerine katkı sağlamış ve başarılı olmuş sayılırlar. Nizamiye Medreselerinin kurucusu olan Nizamülmülk bir sözünde, 'Üniversitelerden, bugünden yarına sonuç beklememek lazım bunlar zamana yayılacak süreçlerdir' demiştir. Günümüzde iletişim çağının hızlandığı, bilgiye erişimin kolay olduğu, teknolojinin çok geliştiği bir süreçte bu süreyi kısaltabiliriz. 300 yılda aldığımız sonucu 30 yılda alırsak bunu başarı saymamız lazım. Ülkedeki üniversite devrimlerinin sonuçlarını bugünden yarına bekleyelim. Üniversiteli işsiz sayısı çoğalıyor diye bakmayalım olaya. İnsanımızın gelişmesi, entelektüel seviyesinin ve kalitesinin artması için bunlar önemlidir. Yürütülen sürecin ilerde gelecekte çok faydalı geri dönüşler olacağından eminim. Bu nedenle çocuklarımızı, sizleri bu toplumun değerlerine sahip çıkacak en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Gelecek daha iyi. Bu yüzden vatanımıza milletimize sahip çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



Konferansının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - KONYA