Son Dakika Haberleri: Su kanalına giren Afgan çoban boğuldu
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Su kanalına giren Afgan çoban boğuldu

1 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, serinlemek için su kanalına giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, serinlemek için su kanalına giren Afganistan uyruklu çoban boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selki Mahallesi'nde çobanlık yapan Bismili Macidi (22), serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi.

Çobana telefonla ulaşılamaması üzerine sulama kanalı kenarına gelen arkadaşları, çobanın elbiselerini ve cep telefonunu buldu.

Arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı aramalar sonuç vermeyince sulama kanalının suyu kesildi ve Macidi'nin cesedine, elbiselerin bulunduğu yere 15 metre mesafede ulaşıldı.

Macidi'nin, cesedi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Su kanalına giren Afgan çoban boğuldu

Afganistan, Hüyük, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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