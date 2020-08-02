Su kullanılmadan üretilen bamya hasadı başladı

Denizli'nin Çal ilçesinde su kullanılmadan üretilen bamyaların hasadı başladı. Bamyalar kurutulduktan sonra kilosu 150 TL'ye kadar alıcı buluyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde su kullanılmadan üretilen bamyalar üreticiler tarafından toplanmaya başlandı. Hem taze olarak hem de kurutularak satılan bamyanın kilosu üreticiden 20 ile 30 TL arasından alıcı bulurken kurutulduktan sonra ise kilosu 150 TL'ye kadar alıcı buluyor. İlçenin hemen hemen tüm mahallelerinde üretilen susuz bamya bu yıl yaklaşık 3 dekar alanda üretimi gerçekleştirildiği belirtildi. Bamya hasadına başlayan üreticileri ise ilçe Kaymakamı Selin Sarı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydoğan Gürcan ziyaret ederek hasada katıldı.

Öte yandan, Çal ilçesinde su kullanılmadan üretilen bamya hasadın ardından bazı ülkelere ihraç edildiği öğrenildi. - DENİZLİ