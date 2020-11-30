Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bitez Mahallesi, 1997 Sokak üzerinde mandalina bahçesi içerisindeki su kuyusuna düşen yavru kediyi, ?öğle saatlerinde fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, halatla 3 metre derinliğindeki kuyuya inerek yavru kediyi çıkardı. Yavru kedi daha sonra, yaşam alanına bırakıldı.
- Kaynak: DHA
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