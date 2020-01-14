Su sayaçları için donma uyarısı - Son Dakika

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte su sayaçlarının donma ve patlama riski bulunduğunu belirterek, başta kar yağışlarının yoğun olduğu, sıcaklığı eksi derecelere düşen kırsal kesimlerde oturanlar olmak üzere tüm vatandaşlara önlem almaları için uyarıda bulundu.



Su sayaçlarının soğuktan korunması gerektiğini vurgulayan Alkaç, "Vatandaşlarımızın, donma riski olan sayaçların ve su borularının zarar görmemeleri için bir takım önlemler almaları gerekmektedir. Su borularının bez, izocam ve yün parçası, boru kılıfı, talaş ya da kılıfla kaplanması çıkabilecek olası sorunlara karşı önlem almamızı sağlayacaktır. Ayrıca, sayaçların bulunduğu yerlere beton, ahşap veya demirden yapılmış muhafaza sandığı ve vana koruyucu ceketleri yapılması gibi önlemler de karşılaşacağımız sorunları en aza indirecektir" dedi.



"Donan sayaçlara, ateş ve sıcak suyla yapılan müdahale zarar verebilir"



Alkaç, alınan her türlü önleme rağmen sayaçlarda donma meydana gelmesi durumunda donan sayaçların hiçbir şekilde ateş ve sıcak su ile temas ettirilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Suyun donma derecesine düştüğü yerlerde yapılacak müdahale, vananın kapatılıp su akışının kesilmesi olmalıdır. Bu gibi sorunlarla karşılaşan vatandaşlarımız, 'Alo 185' çağrı hattını arayarak konuyla ilgili yardım alabilirler" diye konuştu. - MERSİN