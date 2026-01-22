Su Tasarrufu Kahramanları Projesi - Son Dakika
Su Tasarrufu Kahramanları Projesi

22.01.2026 14:18
ŞUSKİ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çocuklarda su tasarrufu bilinci oluşturmak için proje başlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, çocuklarda su tasarrufu bilinci oluşturmayı amaçlayan "Su Tasarrufu Kahramanları" projesi hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ŞUSKİ tarafından yürütülen proje ile iklim değişikliği, nüfus artışı ve bilinçsiz tüketim nedeniyle baskı altında bulunan su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, küçük yaşlarda kazanılan bilincin kalıcı olduğuna dikkat çekilerek, ilkokul çağındaki çocuklara suyun önemi ve tasarrufun gerekliliği anlatılacak.

Şanlıurfa genelindeki ilkokullarda uygulanacak proje ile yaklaşık 250 bin öğrenciye ulaşılması planlanıyor. Eğitim programları aracılığıyla öğrencilerin su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi, edindikleri bilgileri aileleri ve çevreleriyle paylaşmaları ve günlük yaşamlarında uygulamaları amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde okullarda eğitim faaliyetleri düzenlenecek, 4 bin bilgilendirme afişi ile 4 bin musluk tasarruf aparatı dağıtılacak. Ayrıca projeye aktif katılım sağlayan öğrencilere 3 bin puzzle, 3 bin rozet ve 5 bin etiket gibi çeşitli teşvik edici materyaller verilecek.

Projenin işbirliği protokolü ise ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu tarafından imzalandı.

Kaynak: AA

