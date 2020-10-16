Su Üstünde ekibi Avrasya Boat Show 2021 Fuarı'nda - Son Dakika

Su Üstünde ekibi Avrasya Boat Show 2021 Fuarı'nda

16.10.2020 11:33
Su Üstünde ekibi Avrasya Boat Show 2021 Fuarı'nda, System.String[]

Deniz üzerinde organize edilen en prestijli organizasyon olan, Türkiye'nin önemli denizcilik buluşmalarından biri olan Avrasya Boat Show 2021 başladı.

Deniz üzerinde organize edilen en prestijli organizasyon olan, Türkiye'nin önemli denizcilik buluşmalarından biri olan Avrasya Boat Show 2021 başladı. Yat, süper yat, mega yatların yanı sıra motor yat ile seyir teknelerinin sergilendiği fuarı Su Üstünde Ekibi ziyaret etti.

100 bin metrekarelik alanda düzenlenen ve 100'ün üzerinde firmaya ev sahipliği yapan Avrasya Boat Show'da, aralarında mega yat, tekne, motor ve yelkenlilerin de yer aldığı 500'ü aşkın markanın deniz araçlarını sergileniyor. 5 bin ile 50 milyon lira arasında değişen her bütçeye uygun deniz araçlarının bulunduğu Avrasya Boat Show 2021'i ziyaret eden Su Üstünde Yetkilisi Eren Budaklı, "Günümüzde dünya ticareti ve deniz turizmi bakımından deniz araçlarının payı çok değerlidir. Avrasya Boat Show Fuarı bu anlamda çok önemli bir ticaret, teknoloji, vizyon ve girişimcilik merkezi olmaktadır. Su Üstünde ekibi olarak Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 09 Ekim - 17 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenmekte olan, Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - Avrasya Boat Show'u MarinTurk Marina/ Pendik'te ziyaret ettik ve sektördeki dinamiklerini ve irtibatlarımızı yakalayarak ileride daha güzel işler çıkarabilmek için iletişim ağımızı genişlettik. Fuarda bulunan firmaları gezerek tanıtım kitapçıklarımızı ve kartvizitlerimizi dağıttık, temsilcileri ile muhabbet ederek iletişim kurduk. Katılımdan ve ilgiden memnuniyetlerini sorarak fuara olan ilgiyi ölçümledik. Sektördeki yeni gelişimleri ve yeni inşa edilecek deniz araçları hakkında bilgi topladık" dedi.

Çok sayıda tanınmış markanın aralarında mega yat, tekne, motor ve yelkenlilerin de yer aldığı deniz araçlarının yanı sıra ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün sergilenen fuar 9 gün sürecek ve kapılarını 17 Ekim 2020 tarihinde kapatacak. - AYDIN

Su Üstünde ekibi Avrasya Boat Show 2021 Fuarı'nda
Su Üstünde ekibi Avrasya Boat Show 2021 Fuarı'nda

Denizcilik, Organize, Türkiye, Avrasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Su Üstünde ekibi Avrasya Boat Show 2021 Fuarı'nda - Son Dakika

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