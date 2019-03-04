Şubat Ayı Enflasyon Rakamları

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Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek

Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi