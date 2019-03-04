Son Dakika Haberleri: Şubat Ayı Enflasyon Rakamları

Şubat Ayı Enflasyon Rakamları

25 dakika önce

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayı enflasyonunun beklentilere uygun gerilediğini, gelecek dönem kurda aşırı bir hareket olmazsa enflasyondaki gerilemenin devam edeceğini düşündüklerini bildirdi.

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayı enflasyonunun beklentilere uygun gerilediğini, gelecek dönem kurda aşırı bir hareket olmazsa enflasyondaki gerilemenin devam edeceğini düşündüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Yıllık Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) yüzde 29,59'luk mevcut seviyenin hala yüksek olduğu için Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) yukarı çekme etkisinin bulunduğuna işaret eden Zeytinoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Önümüzdeki dönem kurda aşırı bir hareket olmazsa enflasyondaki gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz. ÜFE hızlı düşüşe geçtiği için yıllık enflasyonda yavaş da olsa gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz. Gıdada alınan tedbirlere rağmen şubatta gıda enflasyonu yıllık yüzde 29,25 ile yıllık en fazla artış gerçekleşen kalem oldu. Ancak gıdadaki bu artışın da baskılandığını görüyoruz."

Dış ticaret rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, "Şubat ayında ihracat artış hızımız yavaşladı ancak ihracatımız geçen yılın yüzde 3,5 üzerinde gerçekleşti. İthalatta ise şubat ayında da gerilemenin devam ettiğini görüyoruz. İthalatın gerilemesi sonucu dış ticaret açığındaki yüzde 62,2'lik pozitif etkinin cari açığa olumlu yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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