Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

7 saat önce

Develi muhtarları, İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası konferans salonunda Develi Kaymakamı Murat Duru'nun riyasetinde İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve ilçedeki diğer kurum amirleriyle bir araya gelerek muhtarların mahalleleri hakkındaki talepleri gündem...

Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı, System.String[]

Develi muhtarları, İbrahim-Keziban Kocatürk Sosyal Hizmet Merkezi Binası konferans salonunda Develi Kaymakamı Murat Duru'nun riyasetinde İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve ilçedeki diğer kurum amirleriyle bir araya gelerek muhtarların mahalleleri hakkındaki talepleri gündem edilerek istişarelerde bulundu.


Mahallelere yapılacak hizmetler hakkında ve kış çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Cabbar, daha sonra muhtarların taleplerini dinleyerek sorularını tek tek cevaplandırdı. Muhtarların diğer resmi kurumlara olan taleplerinin gündeme getirilip çözümler üretildiği toplantı sonunda Kaymakam Duru ve Cabbar Başkan katılımlarından dolayı kurum amirlerine ve muhtarlara teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Murat Duru, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti
Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor BM'den korkutan koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük ve buna hazır olmamız lazım

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 22:02:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şubat ayı muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]