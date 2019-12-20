SUBU'de 'Deprem Farkındalık Paneli' düzenlendi - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Meslek Yüksekokulu tarafından 'Deprem Farkındalık Paneli' düzenlendi.



Panelde konuşan SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, riskli binaların belirlenerek güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar ve AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ın konuşmacı olarak yer aldığı panele; Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol, Akyazı Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Gündüz ve Mehmet Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Naim Yolcu, Akyazılı vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Panelde konuşan SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, mevcut yapı stokumuzda bulunan riskli binaların belirlenmesi ve depreme güvenli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, bunun için topyekün seferberlik olması gerektiğini belirtti. Yeni yapılacak binaların da depreme karşı güvenli olarak inşa edilebilmesi için yürürlükteki deprem yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanması ve tasarım projesine uygun olarak inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Çağlar, Türkiye'nin ve Sakarya'nın deprem haritası üzerinden deprem gerçeği ile alakalı sayısal bilgileri aktardı. AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da insanları depremden çok mobilyaların öldürdüğünü belirterek, bunlara karşı önlem alınarak, mobilya ve donatıların duvara sabitlenmesi gerektiğini vurguladı. Kaşkaş, Türkiye'de afet bakımından son yıllarda en fazla ölümün sel taşkınlarından olduğunu ve bunun için özellikle dere yataklarına ev yapılmamasını gerektiğine de dikkat çekerek, her evde acil durum çantası ve yangın tüpü bulundurulması tavsiyesinde bulundu. - SAKARYA