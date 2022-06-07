SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, gazetecilerle bir araya geldi

07.06.2022 16:12
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, gazetecilerle bir araya geldi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin kuruluşunun 4'üncü yılı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin kuruluşunun 4'üncü yılı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

SUBÜ lokalinde düzenlenen toplantıda konuşan Sarıbıyık, 4 yıllık sürede önemli işlere imza attıklarını söyledi.

Üniversitenin 6 fakülte, 12 meslek yüksekokulu, 20 uygulama ve araştırma merkezine ulaştığı bilgisini veren Sarıbıyık, "25 bin öğrencimiz var. 78 ülkeden 3 bini aşkın uluslararası öğrencimiz bulunuyor. Bizi diğer üniversitelerden ayıran en önemli farkımız, öncüsü olduğumuz +1 Eğitim Modelimiz. Bu modelle ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere tüm düzeylerden öğrencilerimizi en az bir dönem tam zamanlı olarak iş dünyasına gönderiyoruz. Gittikleri yerlerde ileride yapacakları ya da girişimcilikle kuracakları iş ortamını ve işlerin nasıl yürüdüğünü bizzat tecrübe ediyorlar." diye konuştu.

Salgının etkili olduğu 1,5 yıllık süreyi en iyi şekilde değerlendirerek krizi fırsata dönüştürmeye çalıştıklarını aktaran Sarıbıyık, bu sürede Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Denizcilik Meslek Yüksekokulunun açıldığını bildirdi.

"Ar-Ge yapmayı önemli buluyoruz"

Özellikle Ziraat Fakültesinin kent için ihtiyaç haline geldiğini, nezih binası ve doku kültürü laboratuvarıyla burada çalışmaların yürütüldüğünü belirten Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Denizcilik Meslek Yüksekokulumuz ise bölgenin alanındaki gerek teknolojileri gerekse vizyonu ve kadrosuyla en iyi okullarından birisi olmaya aday. Bunların yanı sıra Turizm Fakültemize kazandırdığımız gastronomi mutfağı, bölgenin en kapsamlısı oldu. Aynı anda 40 öğrencimiz ders yapabiliyor. Uzaktan eğitime geçilmesini de avantaja dönüştürerek green box stüdyo, ders stüdyosu ve ses stüdyosuna sahip olan şık ve donanım SUBÜ stüdyolarını oluşturduk. Lisansüstü düzeyde +1 Eğitim Modelimizi uygulamamız ve iş dünyasıyla her zaman birlikte olmamız, buna doğal katkı sağlıyor. Nitekim yüksek lisans öğrencimizin geliştirdiği zirai dron, firma tarafından seri üretim aşamasında. Sahanın ihtiyaçlarını gidermek için Ar-Ge yapmayı önemli buluyoruz. Bu bir kültür ve bu kültürün gelişmesine, girişimcilik derslerimiz ve proje eğitimlerimiz de katkı sağlıyor."

Sarıbıyık, kısa süre önce TÜBİTAK'ın açıkladığı desteklenecek projeler arasında 105 öğrencinin projesinin yer aldığını anımsatarak, Türkiye'de bu anlamda ilk 10 içerisinde olduklarını bildirdi.

TEKNOFEST'in, Ar-Ge yönlerini destekleyen bir başka etken olduğunu vurgulayan Sarıbıyık, "Özellikle elektrikli araba, insansız hava aracı ve roket kategorilerinde iddialıyız. Geçtiğimiz yıl Uçan Araba Tasarımı kategorisinde ikinci olarak bu alanda da kendimizi gösterdik. Öğrencilerimizin bu çabalarını karşılıksız bırakmayarak Türkiye'de bir ilk olan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünü kurduk." bilgisini verdi.

Rektör Sarıbıyık, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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Kaynak: AA

Araştırma, Sakarya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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