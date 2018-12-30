Subü'ye Akademik Personel Alınacak

Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ), 29 akademik personel alınacak.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Fakültesinde 9, Spor Bilimleri Fakültesinde 5, Turizm Fakültesinde 5, Hendek
Meslek Yüksekokulu 2, Sapanca
, Akyazı
, Adapazarı
, Arifiye
, Ferizli
ve Pamukova
Meslek Yüksekokulları'nda 1'er kişi olmak üzere toplam 27 araştırma ve öğretim görevlisi istihdam edilecek.
Ayrıca, Adapazarı ve Arifiye Meslek Yüksekokulları'nda istihdam edilmek üzere 1'er Doktor Öğretim Üyesi alınacak.
Akademik kadrolara müracaat edecek adayların, http://www.subu.edu.tr adresinde yer alan başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte, şahsen ve posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Adayların 14 Ocak'a kadar müracaat edebileceği kaydedildi.