Son Dakika Haberleri: Subü'ye Akademik Personel Alınacak

Subü'ye Akademik Personel Alınacak

1 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ), 29 akademik personel alınacak.

Subü'ye Akademik Personel Alınacak, System.String[]
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ), 29 akademik personel alınacak.


Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Fakültesinde 9, Spor Bilimleri Fakültesinde 5, Turizm Fakültesinde 5, Hendek Meslek Yüksekokulu 2, Sapanca, Akyazı, Adapazarı, Arifiye, Ferizli ve Pamukova Meslek Yüksekokulları'nda 1'er kişi olmak üzere toplam 27 araştırma ve öğretim görevlisi istihdam edilecek.

Ayrıca, Adapazarı ve Arifiye Meslek Yüksekokulları'nda istihdam edilmek üzere 1'er Doktor Öğretim Üyesi alınacak.

Akademik kadrolara müracaat edecek adayların, http://www.subu.edu.tr adresinde yer alan başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte, şahsen ve posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Adayların 14 Ocak'a kadar müracaat edebileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:43 Kaynak: AA

Arifiye, Adapazarı, Sakarya, Güncel
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