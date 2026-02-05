"Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi - Son Dakika
"Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi

"Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
05.02.2026 13:49
"Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası yedinci günde devam ediyor. Duruşmada ara mütalaasını açıklayan savcı, 30 sanığın tutukluk halinin devamını Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefi İbrahim Koçyiğit ile İSFALT ihale komisyonu mali üyesi Oktay Aktaş'ın tahliyesini talep etti.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşma 7'nci gününde devam ediyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 1 numaralı salonda görülüyor.

Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile başka tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmanın 1'inci haftasında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar savunma yaptı. Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmanın 7'nci günü başladı.

3 TUTUKLU SANIĞIN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Duruşma, savcının tutuklu sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin değerlendirme yapmasıyla başladı. Duruşma savcısı mütalaasında, tutuklu sanıklar Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefi İbrahim Koçyiğit ile İSFALT ihale komisyonu mali üyesi Oktay Aktaş'ın adli kontrol yükümlülüğüyle tahliyelerine karar verilmesini isterken, diğer sanıklar yönünden ise üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç işlediklerine dair kuvvetli şüpheyi gösteren delillerin bulunması sebebiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

"DELİLLERİ KARARTMAYA YÖNELİK SOMUT BİLGİ, BELGE YOK"

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin'in avukatı, müvekkilinin dosyasına yansımış herhangi bir kaçma şüphesini gösteren bilgi, belge veya delilin bulunmadığını, delilleri karartmaya yönelik dosyaya yansımış somut bir eyleme ilişkin de herhangi bir bilgi ya da belgenin yer almadığını söyledi.

"MÜVEKKİLİM AİLE YILINI AİLESİNDEN UZAKTA, CEZAEVİNDE GEÇİRDİ"

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in avukatı Enver Baltürk, "İddianameye baktığımızda sanıkların çoğunluğunun eylemleri tektir, tutukluluk halinin devamı talep edilen 30 kişinin de eylemleri tektir. 2025 Aile Yılı'dır. Müvekkilim ve eşi, Aile Yılı'nın birçok ayını ailesinden uzakta cezaevinde geçirmiştir. Aziz İhsan Aktaş hakkında iddianamede yer alanları okumak istiyorum. Etkin pişmanlık, örgüt suçlaması kapsamında soruşturma safhasında uygulanamaz. Burada bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. İddianamede müvekkilimin 2019 yılında Aziz İhsan Aktaş'ın yanına giderek hak ediş sözleşmesi yaptığı iddia ediliyor, fakat anlaşmanın kimin tarafından hazırlandığı, kimin yaptığı hiçbir şekilde belli değildir. Müvekkilimin Aziz İhsan Aktaş ile hiçbir telefon görüşmesi dahi yoktur. Müvekkilim, belediye başkanı olduğu dönemde Aziz İhsan Aktaş'ın hiçbir ihalesine girmedi, hiçbir ödeme almadı" dedi.

Mahkeme başkanı, avukat beyanlarının çok uzun sürdüğünü belirterek 10 dakika sınırlama getirilmesini avukatlara sordu. Avukatların buna karşı çıkması üzerine hakim, "Belki bugün tahliye olacak olanlar yarın tahliye olacak. 4 tutuklunun avukatının beyanını aldık. 29 kişi daha var. Bu gidişle yarın bile bitmeyecek. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Süre kısıtlaması getirmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

05.02.2026

