Sedat Peker'in 100. yıl mesajı ABD'deki Times Meydanı'nda yayınlandı

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili bir paylaşımını retweet'leyerek sessizliğini bozmuştu.

TİMES MEYDANI'NDA YAYINLATTI

Peker, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaşarak Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili mesajını ABD'nin New York şehrinde bulunan Times Meydanı'nda yayınlattığını gözler önüne serdi.

"ŞEREF VE ATATÜRK SEVGİM TARTIŞMAYA AÇIK DEĞİLDİR"

Sedat Peker'in Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan mesajında, "Dünya Türklüğünün son gökbörüsü Reis Sedat Peker" ve "Benim bütün hayatım tartışmaya açık olsa da namus, şeref ve Atatürk sevgim tartışmaya açık değildir ve bu konuda çok ama çok iddialıyım" ifadeleri yer aldı. Peker, mesajın yayınlandığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.