İstanbul'da suç örgütüne büyük operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da suç örgütüne büyük operasyon: 20 gözaltı

Haberin Videosunu İzleyin
12.12.2025 09:49  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da suç örgütüne büyük operasyon: 20 gözaltı
Haber Videosu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Mazlum Demir'in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Anadolu yakasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve liderliğini yurt dışında olan Mazlum Demir'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

MAZLUM DEMİR YURT DIŞINDA FİRARİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Anadolu yakasında faaliyet gösteren liderliğini yurt dışında firari bulunan Mazlum Demir'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yağma amaçlı iş yeri kurşunlama', 'silahlı tehdit', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', 'rüşvet' ve 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçlarından 7 eyleme karıştığı tespit edildi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin firari olduğu tespit edildi. Operasyonda tabanca ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Mazlum Demir, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da suç örgütüne büyük operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tunceli’de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu
Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı’nda nöbet tuttular Yunan takımı gelecek diye sabaha kadar Atatürk Anıtı'nda nöbet tuttular
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü 3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
En acı cenaze Yan yana tabutlar görenleri kahretti En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum
Süper Lig ekibi bahis oynayan futbolcusunun kalemini kırdı Süper Lig ekibi bahis oynayan futbolcusunun kalemini kırdı

11:32
İsrail’in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan’ı bir kez daha vurdular
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular
11:15
Türkiye’den operasyon için net mesaj geldi 80 bin kişilik ordu hazır
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
10:53
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı
10:42
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
10:30
İsrail’in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım
10:23
Hukuk öğrencisi genç kızdan “TOKİ“ vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum
Hukuk öğrencisi genç kızdan "TOKİ" vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2025 12:02:03. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da suç örgütüne büyük operasyon: 20 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.