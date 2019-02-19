Suçüstü Yakalanan Telefon Kablosu Hırsızları Tutuklandı
1 saat önce
ADIYAMAN'da, A.S. ile Ş.Ç., çalmak istedikleri kabloları keserken, jandarma ekiplerince yakalandı.
ADIYAMAN'da, A.S. ile Ş.Ç., çalmak istedikleri kabloları keserken, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkeze bağlı Hasancık
ve Çayırlı
köylerinde, telekomünikasyon firmasına ait telefon kablolarının çalınmasıyla ilgili jandarma soruşturma başlattı. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, Kızılcapınar köyü yakınlarında A.S. ile Ş.Ç.'yi çalmak istedikleri kabloları keserken, yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
- Adıyaman
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:14 Kaynak: DHA
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