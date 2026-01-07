Sudan Büyükelçisi AA Yarışmasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sudan Büyükelçisi AA Yarışmasına Katıldı

Sudan Büyükelçisi AA Yarışmasına Katıldı
07.01.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan Büyükelçisi Eltayeb, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Anadolu Ajansının (AA) 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Eltayeb, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Eltayeb, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde, Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" adlı fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde, Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" isimli fotoğrafını oylayan Eltayeb, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Can cana" adlı fotoğrafını tercih etti.

Eltayeb, "Günlük Hayat" kategorisinde, Gerald Anderson'un çektiği "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafı seçerek, bu fotoğrafın daha anlamlı olduğunu ifade etti.

"Portre" özel kategorisinde, Mehmet Futsi tarafından çekilen "Gizli yüz" adlı fotoğrafı oylayan Eltayeb, "Haber" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" isimli fotoğrafını tercih etti.

"Hepsi gerçekten harika"

Eltayeb, fotoğrafların çok profesyonel olduğunu belirterek, "Bazen aralarından seçmekte zorlandım çünkü hepsi gerçekten harika." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı fotoğraflarda gerçekten insani tarafın hissedildiğini kaydeden Eltayeb, "Bu, Anadolu Ajansının nasıl tehlikeli ve riskli alanlarda dünyaya insanların acılarını göstererek ve dünyanın her köşesinde ne olduğunu anlatarak çalıştığını gösteriyor. Milyonlarca insana bu gösterilebiliyor." ifadesini kullandı.

Eltayeb, "spor" kategorisi başta olmak üzere fotoğraflarda sanatı ve yaratıcılığı görebildiğine işaret ederek, "Bu çok profesyonel fotoğrafçılara sahip olduğunuzu gösteriyor. Anadolu Ajansına teşekkür ederim. Tüm çalışanların yeni yılını kutluyorum, 2026'da çok daha etkileyici fotoğraflar olmasını diliyorum." dedi.

"Yılın Kareleri" oylaması 31 Ocak'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Büyükelçisi AA Yarışmasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 00:52:01. #7.11#
SON DAKİKA: Sudan Büyükelçisi AA Yarışmasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.