Son Dakika Haberleri: Sudan'da Halka Cumhurbaşkanlığı Sarayına Yürüme Çağrısı

Sudan'da Halka Cumhurbaşkanlığı Sarayına Yürüme Çağrısı

56 dakika önce

Sudan'da çeşitli meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ile 3 muhalif hareket, halka bugün pek çok kentten cumhurbaşkanlığı sarayına doğru düzenlenecek yürüyüşlere katılma çağrısı yaptı.

Sudan'da Halka Cumhurbaşkanlığı Sarayına Yürüme Çağrısı, System.String[]
Sudan'da çeşitli meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği ile 3 muhalif hareket, halka bugün pek çok kentten cumhurbaşkanlığı sarayına doğru düzenlenecek yürüyüşlere katılma çağrısı yaptı.

Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu'ndan yapılan ortak yazılı açıklamada, iki ana yürüyüşün Hartum ve Umdurman kentlerinden başkentin merkezindeki cumhurbaşkanlığı sarayına doğru olacağı, Burri, Şembat, El-Mezad ve El-Halfaya semtleri ile Bahri kentine bağlı El-Kedru bölgesinden de yine saraya doğru lokal yürüyüşlerin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, El-Cezire eyaletinde eyalet meclisi yönünde, 12 köyden başkente giden anayola doğru ve el-Kadarif kentinden de yine eyalet meclisi yönünde yürüyüşlerin yapılacağı belirtildi.

Sudan'daki gösteriler, 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:02 Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel
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