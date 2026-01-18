Sudan'da Hartum Valisi Hamza, şehirdeki çatışmalardan kaçanların dönmeye başladığını söyledi Açıklaması - Son Dakika
18.01.2026 15:30
Sudan'ın başkenti Hartum'un Valisi Ahmed Osman Hamza, Hartum'un ordu tarafından geri alınması ve yeniden inşası için çalışmaların başlamasının ardından eyalete geri dönüşlerin sürdüğünü belirterek, "Sudanlı yetkililer bu savaş olmasın diye çok çaba sarf etti ancak Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK)...

Sudan'ın başkenti Hartum'un Valisi Ahmed Osman Hamza, Hartum'un ordu tarafından geri alınması ve yeniden inşası için çalışmaların başlamasının ardından eyalete geri dönüşlerin sürdüğünü belirterek, "Sudanlı yetkililer bu savaş olmasın diye çok çaba sarf etti ancak Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ilk kurşunu atarak savaşı başlattı." dedi.

Vali Hamza, eyalet yetkililerinin de katılımıyla başkent Hartum'daki valilik binasında Türk medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri kabul etti.

Sözlerine şehitleri rahmetle anarak ve yaralılara Allah'tan acil şifalar dileyerek başlayan Hamza, çatışmaların planlı şekilde çıkarıldığını ve amacının yabancı tarafların desteğiyle Sudan'ın ele geçirilmesi olduğunu söyledi.

HDK'nin daha önce Sudan Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olduğunu hatırlatan Hamza, "HDK önceden hazırlanmış ve Hartum'da stratejik noktalara konuşlanmıştı." dedi.

"Sudan'ı bölmek istediler"

Hamza, "HDK lideri (Muhammed Hamdan) Dagalu'yu destekleyen ülkeler, Sudan'ı bölmek istediler. HDK, Sudan ordusunun bir parçası olsun istemediler. HDK'ye Sudan'ı ele geçirmek üzere söz verdiler." şeklinde konuştu.

Sudan'ın zengin kaynakları ve potansiyelinin bulunduğuna dikkati çeken Hamza, HDK'nin bu saldırılar için 2019'dan itibaren hazırlık içinde olduğunu belirtti.

Hamza, Sudan'da yapılacak büyük projelerin engellendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sudanlı yetkililer bu savaş olmasın diye çok çaba sarf etti ancak HDK ilk kurşunu atarak savaşı başlattı. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı kaçırmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. Sudan ordusu HDK'yi püskürttü ve planlarını boşa çıkardı. HDK, planları tutmadığı için insanları yerinden ederek her türlü kötülüğü yaptı."

HDK'nin sivil ve resmi her türlü kuruluşu, hatta okul ve hastaneleri dahi hedef aldığını dile getiren Hamza, "En başından beri HDK'nin arkasında onu destekleyen yabancı ülkeler var ve onlar arka planda Sudan'ı düşürmek için çalışıyorlar." dedi.

Vali Hamza, HDK'den alınan gelişmiş silahların ortaya çıkmasının ardından Sudan halkının çatışmaların arka planına vakıf olduğunu ifade etti.

"Başkentin 7 ilçesinin 6'sı ciddi zarar gördü"

Hartum eyaletinin çatışmalardan önce nüfusunun 15 milyon olduğuna işaret eden Hamza, ancak çatışmaların ardından HDK'nin saldırılarından sivillerin kaçması nedeniyle eyaletin nüfusunun 8 milyona düştüğünü dile getirdi.

Hamza, Hartum'un ordu tarafından geri alınması ve yeniden inşası için çalışmaların başlamasının ardından eyalete geri dönüşlerin sürdüğünü bildirdi.

Hartum'un 7 ilçesinden 6'sının HDK saldırıları nedeniyle ciddi zarar gördüğünü belirten Hamza, "Sudan ordusu, kararlılığı ve halkın desteğiyle HDK'nin Sudan Devleti'ni ele geçirme planını boşa çıkarmıştır. Mayıs 2025'te Silahlı Kuvvetler halkın da desteğiyle düşmanı Hartum'dan çıkardı. Hartum'dan sonra HDK Kurdufan ve Darfur bölgelerine yöneldi." dedi.

Hamza, ordunun Hartum'u geri almasının ardından öncelikle su ve elektrik gibi temel hizmetleri halka ulaştırmak için çalışmaya başladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Kısıtlı imkanlara rağmen elektrik ve su sağlamak gibi temel alanlarda halka hizmet vermeyi başardık. Artık birçok mahallede sular akmaktadır. Sağlık alanında büyük çaba gösterdik, Bahri Hastanesi açılmıştır. Hizmete girdi."

Türkiye'ye ve Türk kurumlarına teşekkür

Hamza, Türk Kızılaya Hartum'a yönelik desteğinden dolayı teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk kuruluşları uzun zamandır insani alanda Sudan'a yardım ediyorlar. Türk halkına ve hükümetine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Sudan'daki en büyük eserlerinden biri Türk hastanesi ve Eğitmenler Eğitim Merkezidir. Bu merkez Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapıldı."

Hartum'un yeniden inşası için kurulan komiteye bağlı heyetlerden birinin Türkiye'yi ziyaret ederek altyapı alanında faaliyet gösteren şirketlerle görüştüğünü anlatan Hamza, "Biz başta Türkiye Devleti olmak üzere tüm dünyadaki kardeşlerimizden yardım bekliyoruz. Türkiye bize her zaman kesintisiz bir şekilde destek verdi." dedi.

Kaynak: AA

Ahmed Osman, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Hartum, Güncel, Sudan, Son Dakika

