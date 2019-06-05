Son Dakika Haberleri: Sudan'da ölü sayısı 40'a yükseldi
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Sudan'da ölü sayısı 40'a yükseldi

23 dakika önce

Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin pazartesi sabahı başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının bugün hastanelerde yaşamını yitirenlerle birlikte 40'a ulaştığını, ancak bu sayının çok daha fazla olduğunu bildirdi.

Sudan'da ölü sayısı 40'a yükseldi, System.String[]
Sudan Doktorlar Komitesi, güvenlik güçlerinin pazartesi sabahı başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının bugün hastanelerde yaşamını yitirenlerle birlikte 40'a ulaştığını, ancak bu sayının çok daha fazla olduğunu bildirdi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Dünkü ve bugün hastanede vefat edenlerle birlikte şehit sayımız 40 oldu. Ancak sayının bundan çok daha fazla olduğuna eminiz. Zira, oturma eylemi yapılan bölgedeki sahra hastanesinde yakılan ve bunun yanı sıra Nil Nehri'ne atılan cesetler olduğunu biliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sudanlı muhalif aktivistler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, çok sayıda göstericinin kayıp olduğunu belirtti.
Sudan güvenlik güçleri, başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri önceki sabah erken saatlerde gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, muhalif kaynaklara göre en az 35 kişi hayatını kaybetmişti.
Binlerce eylemci, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve devrik lider Ömer el-Beşir'in resmi konutunun yer aldığı kompleks önünde 6 Nisan'dan bu yana gösteri düzenliyordu.
Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ordunun yönetime gelmesinin ardından Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), geçiş yönetimi konusunda Askeri Geçiş Konseyi ile müzakere yürütüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:32 Kaynak: AA
Hartum, Ordu, Sudan, Güncel
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