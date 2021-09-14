Sudan'da sel: 84 ölü - Son Dakika

Sudan'da Temmuz ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sel sonucu 84 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da Temmuz ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi Sözcüsü Abdul-Jalil Abdul-Rahim, yağış sezonunun başından bu yana 35 bin evin hasar gördüğü sel sonucu 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 67 kişinin de yaralandığını söyledi.

Şiddetli yağıştan ülkenin 18 eyaletinden 14'ünün etkilendiğini kaydeden Sözcü Abdul-Rahim, evleri hasar görenlerin sığınaklara yerleştirildiğini ve insani yardım sağlandığını sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise ülke genelinde 102 bin kişinin, 4-6 Eylül tarihlerinde ise 35 bini Güney Sudanlı olmak üzere 61 bin kişinin selden etkilendiği bildirildi.

Sudan'da geçtiğimiz yıl meydana gelen selde 100 kişi hayatını kaybetmiş, 100 bin ev sular altında kalmıştı. Yetkililer, ülke genelinde doğal afet ve 3 aylık olağanüstü hal ilan etmişti. - HARTUM