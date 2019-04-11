Sudan'daki Darbe: THY Bugünkü Karşılıklı Seferleri İptal Etti
32 dakika önce
Enver ALAS / İstanbul DHASudan'da ordunun yönetime el koymasının ardından Hartum Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:01 Kaynak: DHA
Enver ALAS/ İstanbul
DHA Sudan
'da ordunun yönetime el koymasının ardından Hartum
Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Türk Hava Yolları(THY
) bugün İstanbul Hartum arasındaki karşılıklı tarifeli seferlerini iptal etti. THY'nin iptal edilen seferleri şöyle:
TK680 İstanbul Hartum
TK681 Hartum İstanbul
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