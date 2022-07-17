Sudan'daki kabileler arasındaki çatışmada can kaybı 65'e yükseldi - Son Dakika
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Sudan'daki kabileler arasındaki çatışmada can kaybı 65'e yükseldi

17.07.2022 18:53
Sudan'daki kabileler arasındaki çatışmada can kaybı 65'e yükseldi

Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde Hausa ve Birta kabileleri arasında 11 Temmuz'dan bu yana devam eden çatışmalarda can kaybının 65'e, yaralı sayısının ise 150'ye yükseldiği aktarıldı.

Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde Hausa ve Birta kabileleri arasında 11 Temmuz'dan bu yana devam eden çatışmalarda can kaybının 65'e, yaralı sayısının ise 150'ye yükseldiği aktarıldı.

Sudan'ın Etiyopya sınırında bulunan Mavi Nil eyaletinde Hausa ve Birta kabileleri arasında 11 Temmuz'dan bu yana arazi anlaşmazlığı nedeniyle patlak veren şiddet olayları devam ediyor. Mavi Nil Eyalet Sağlık Bakanı Gamal Nasser al-Sayed yaptığı açıklamada, çatışmalardaki can kaybının 65'e, yaralı sayısının ise 150'ye yükseldiğini aktardı. Al-Sayed, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin çoğunun genç erkeklerden oluştuğunu ve vurularak ya da bıçaklanarak öldürüldüğünü ifade etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, çatışmaların başlamasından bu yana binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Öte yandan olayları bastırmak için bölgeye asker konuşlandırılmış, çatışmaların yaşandığı Roseires ve Damazin kasabalarında gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sudan'daki kabileler arasındaki çatışmada can kaybı 65'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'daki kabileler arasındaki çatışmada can kaybı 65'e yükseldi - Son Dakika
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