Sudan IGAD'a Katılımını Yeniden Başlattı

Sudan, iki yılın ardından Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesine (IGAD) tam katılımını yeniden başlattığını duyurdu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin IGAD'a tam katılımını yeniden başlatma kararını, IGAD Sekretaryasının bölgesel işbirliğini düzenleyen kurucu çerçevelere bağlılığını teyit eden "olumlu açıklamasının" ve üye ülkelerin iç işlerine karışmama taahhüdünün ardından aldığı belirtildi.

Açıklamada, IGAD'ın Sudan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, ulusal birliği ve mevcut devlet kurumlarının güvenliğini tam olarak tanıdığı vurgulandı.

Sudan'ın uluslararası barış ve güvenliği en üst öncelikleri arasında gördüğü aktarılan açıklamada, bu hedeflerin hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde korunması için her türlü çabanın gösterildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bölgesel işbirliğinin, Sudan'ın daha geniş kapsamlı uluslararası angajmanının temel taşı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Sudan, 20 Ocak 2024'te, IGAD üyeliğini dondurduğunu açıklamıştı.