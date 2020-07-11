Sudan ve Moritanya'da Kovid-19 vakaları ve ölümleri arttı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 649'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 46 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 649'a vaka saysının da 10 bin 204'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 5 bin 277 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

-Moritanya

Moritanya Sağlık Bakanlığı da son 24 saatte salgın nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 77 yeni vaka görüldüğünü bildirdi.

Can kaybının 146'ya, vaka sayısının 5 bin 203'e çıktığı aktarılan açıklamada, 2 bin 111 kişinin de hastalığı yendiği kaydedildi.

Öte yandan hükümet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayından bu yana uyguladığı bazı kısıtlamaları kaldırdı.

Buna göre bugün itibarıyla şehirler arası yolculuk ile sokağa çıkma yasakları tamamen kaldırıldı.

İç hat uçuşlarına da yeniden başlandı.