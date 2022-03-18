Sudan ve Uganda liderleri, bölgelerindeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Sudan'daki siyasi kriz ve 2018'de Güney Sudan'da imzalanan barış anlaşmasını değerlendirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Dışişleri Bakanı Ali es-Sadık ve İstihbarat Başkanı Ahmed İbrahim Mufaddal ile geldiği Uganda'nın başkenti Kampala'da Cumhurbaşkanlığında mevkidaşı Museveni ile bir araya geldi.

İki lider görüşmede, "ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda ikili iş birliğini, ikili kanallar ve bölgesel örgütler aracılığıyla birlikte çalışmanın gerekliliğini" vurguladı.

Sudan'daki son gelişmeler ve siyasi kriz hakkında Museveni'yi bilgilendiren Burhan, mevcut krizin tüm tarafları kapsayan diyalog ve uzlaşı ile çözülebileceğini söyledi.

Uganda Devlet Başkanı Museveni ise hiçbir tarafın Sudan'daki siyasi süreçten dışlanmaması gerektiğini belirterek, geçiş hükümetinin "kalan sürede ülkeyi tam bir tarafsızlıkla" yönetmesi için teknokratlardan oluşması gerektiğini ifade etti.

Tüm siyasi ve ulusal aktörleri tatmin edici ve acil çözüme götüren kapsamlı diyaloğa davet eden Museveni, "seçimlerin ülkeyi krizden çıkaracak çözüm" olduğunu savundu.

Açıklamada, tarafların Güney Sudan'daki barış anlaşması ve sürecin karşılaştığı zorlukları da ele aldığı kaydedildi.