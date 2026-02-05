Sudüşen Şelalesi Yeniden Akıyor - Son Dakika
Sudüşen Şelalesi Yeniden Akıyor

05.02.2026 11:40
Laçin'deki Sudüşen Şelalesi, son yağışlardan sonra tekrar gürül gürül akmaya başladı.

Çorum'un Laçin ilçesindeki Sudüşen Şelalesi, son aylarda etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

Kent merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Yeşil Göl'ü besleyen akarsu üzerindeki Sudüşen Şelalesi, genellikle kurak geçen yaz aylarında gücünü kaybediyor.

Bulunduğu bölgedeki zirvelerde biriken karın erimesiyle canlanan akarsu, Sudüşen Şelalesi'nin yeniden çağlamasını sağladı.

Şelaleden akan su, sahip olduğu doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkının "saklı cennet" olarak nitelendirdiği Yeşil Göl'ü besliyor.

Adını suyunun renginin yanı sıra çevresindeki ormandan alan doğal göl, çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapıyor.

Yöre halkından Bünyamin Çetindere, AA muhabirine, şelalenin yeniden akmaya başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Son günlerde kar ve yağmur yağmasından dolayı şelalenin "gürül gürül" aktığını belirten Çetindere, "Buradan akan su bir hatla Yeşil Göl'e ulaşıyor. Herkesi Yeşil Göl'e bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

