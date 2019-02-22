Süğlün: "Hakem Hatalarını Konuşmak İstemiyoruz"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Sivasspor karşına kazanmak için çıkacaklarını, bu maçta hakem hatalarını konuşmak istemediklerini söyledi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Sivasspor karşına kazanmak için çıkacaklarını, bu maçta hakem hatalarını konuşmak istemediklerini söyledi.



Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.



Kırmızı-beyazlı ekibin basın sözcüsü Murat Süğlün, Sivasspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, özellikle ligin ikinci yarısında istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak takımın yükselen bir form grafiği içinde olduğunu belirterek, "Biz sezon başından beri olduğu gibi hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Sivas deplasmanından da galibiyetle döneceklerine inanıyoruz" dedi.



"Hakkımız gasp edildi"



Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimini eleştirdi. Süğlün, "Artık hakemi değil, oynanan futbolu konuşmak istiyoruz. Mete Kalkavan'ın yapmış olduğu hataları klasik hakem hatası olarak değerlendirmemiz mümkün değil. İlk düdükten son düdüğe kadar her kararı bizi ve taraftarımızı rahatsız etti. Mete Kalkavan'ın rezalet yönetimi sadece bizim değil tüm futbolseverlerin sahadaki adalete olan inancını zedeledi, güvenini sarstı. Üstelik VAR sistemi olmasına rağmen bu kadar gözümüzün içine sokula sokula hakkımızın gasp edildiğini görmek bizi hayrete düşürdü" diye konuştu.



Çakır'ın yönetimin merak ediyoruz



Sivasspor karşılaşmasına Cüneyt Çakır'ın atanmasını anlamlı bulduklarını söyleyen Süğlün, "Bu atama, serzenişimizin federasyon ve MHK tarafından da haklı bulunduğunu belgeleyen bir atama oldu. Yeni göreve gelen MHK'nin de duyarsız kalmadığını gördük. MHK'nin bu hafta Mete Kalkavan'a maç vermemiş olması da dikkat çekici. Hatalarıyla hala gündemde olan ligin ilk yarısındaki Antalyaspor-Galatasaray maçı hala hafızalarımızda. O maçın VAR hakemi Mete Kalkavan, orta hakemi de Cüneyt Çakır'dı. Çakır bu hafta bizim maçımızda nasıl bir yönetim sergileyecek, merak ediyoruz. Avrupa'da maç yönetirken gururla izlediğimiz Çakır'ın oradaki başarılı yönetimini bu hafta da ortaya koyacağına inanmak istiyoruz. Biz, Antalyaspor olarak hiçbir zaman lehimize bir düdük çalınmasını istemedik. Tek istediğimiz sahadaki adaletin doğru dağıtılması. Başakşehir maçındaki hakemlik adına utanç verici yönetimlerin bir daha hiçbir takımımız adına sahalarda görülmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

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