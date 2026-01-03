Şuhut'ta Dondurucu Soğuklar Etkili

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte ilçedeki Gali Çayı buz tuttu.
Soğuk havanın etkisiyle çayın yüzeyi buzla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İlçe genelinde etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatırken özellikle sabah saatlerinde buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman zorlandı.
Meteorolojiden alınan bilgilere, kent genelinde soğuk havanın yarın yerini güneşli ve sıcak havaya bırakacağı, termometrelerin yükselişe geçeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
