Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Güreş Turnuvası

Şuhut'ta Güreş Turnuvası

1 saat önce

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Güreş Eğitim Merkezinde okullar arası güreş turnuvası düzenlendi.

Şuhut'ta Güreş Turnuvası, System.String[]
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Güreş Eğitim Merkezinde okullar arası güreş turnuvası düzenlendi.

Güreş Eğitim Merkezinde düzenlenen turnuvaya, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Sinanpaşa Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, İscehisar Kaymakam Vekili Ahmet Nuri Demir, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, eğitim camiası ve protokol üyeleri katıldı. Şuhut'ta yaklaşık 2 aydır süren güreş eğitimleri gerçekleşen turnuvada meyvelerini verdi. Turnuvada dereceye giren Şuhutlu güreşçiler kategorilerde 13 madalya kazanırken, 4 altın madalya, 3 gümüş madalya ve 6 bronz madalyadan oluştu. Şuhutlu dereceye giren güreşçiler sevinçlerini Kaymakam Kaya ve protokol üyeleri ile paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:25 Kaynak: İHA

Afyon, Şuhut, Spor
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