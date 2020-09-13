Şuhut'ta tezgahlar balıklarla şenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde balık avı yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından tezgahlar balıklarla şenlendi. Yaşanan bolluk dolayısıyla fiyatlardaki düşüş vatandaşları memnun etti.

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Şuhut Kapalı Pazar Yeri'nde her hafta cumartesi günleri kurulan tezgahlar balıklarla doldu. Şuhutlular tezgahlarda bol bulunan Karadeniz hamsisi, palamut, levrek, çipura ve sazan gibi balıkları tercih ederken, fiyatlarda düşüş olması ise vatandaşları memnun etti. Balık sezonunun başlaması ile hamsi 15 ile 20 liraya, levrek ve çipuranın kilosu ise 30 liraya tezgahlardaki yerini aldı.

"İnşallah kazasız belasız hayırlı bir sezon diliyoruz"

Balıkçı esnafı Orkun Sarılık, "Yeni sezona yeni balıklarla başladık Allah'ın izniyle. Güzel balıklarımız var. Hamsi, levrek ve çipura gibi taze balıklarımız var. Günlük taze balıklarımızı getiriyoruz artık. Sezonumuz tüm balıkçılara hayırlı uğurlu olsun. İnşallah kazasız belasız hayırlı bir sezon diliyoruz. Her zaman olduğu gibi dededen toruna 50 yıllık mesleğimize devam ediyoruz" dedi.

"Korona virüsüne karşı koruyucu özelliğe sahip"

Pazardan balık alan Fehmi Civri, "Balık sezonu açıldı. Etten daha iyidir. Korona virüsüne karşı koruyucu özelliğe sahip. Pazardan 5 tane palamut balık aldım. Tanesini 15 liradan aldım" diye konuştu.

İbrahim Aydın adlı vatandaş ise, "Balık sezonu açıldı, mutluyuz. Tezgahlarda balıklar yerini aldı. Haftada en az 2 kere balık yemeliyiz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR