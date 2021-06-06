12-15 Haziran tarihleri arasında birçok oyun stüdyosu tarafından yeni projelerin duyurulacağı, oynanış videolarının sergileneceği ve oyun yapım süreçlerinden bahsedileceği etkinliğine yalnızca bir hafta kaldı. Açıklanan takvime göre Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Suicide Squad, Avalanche Studios tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy ile hem yapımcılığını hem de yayıncılığını Warner Bros'un üstlendiği Gotham Knights, E3 2021'de gösterilmeyecek.
Etkinlikte Warner Bros geçtiğimiz aylarda duyurduğu Left 4 Dead yapımına benzer Back 4 Blood oyunu üzerine odaklanacak. Oyuncular merakla beklediği üç oyun hakkında yeni şeyler göremeyecek. Bu sebeple E3 2021'de gözler Microsoft+ Bethesda ortak sunumunda olacak. İşte etkinlikte yer alacak stüdyolar:
12 Haziran
Guerilla Collective
Ubisoft
Gearbox Entertainment
13 Haziran
Xbox+Bethesda
Square Enix
Warner Bros
14 Haziran
Mythical Games
Freedom Games
CAPCOM
Take-Two Interactive
15 Haziran
Nintendo
Bandai Namco
Yooreka Games
E3 2021'i resmi ve kanalları üzerinden takip edebilirsiniz. Üç gün sürecek etkinliğin detaylı takvimine ulaşabilirsiniz.
Son Dakika › Gamegar › Suicide Squad, Hogwarts Legacy ve Gotham Knights E3 2021'de gösterilmeyecek! - Son Dakika