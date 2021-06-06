Suicide Squad, Hogwarts Legacy ve Gotham Knights E3 2021'de gösterilmeyecek! - Son Dakika

12-15 Haziran tarihleri arasında birçok oyun stüdyosu tarafından yeni projelerin duyurulacağı, oynanış videolarının sergileneceği ve oyun yapım süreçlerinden bahsedileceği etkinliğine yalnızca bir hafta kaldı. Açıklanan takvime göre Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Suicide Squad, Avalanche Studios tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy ile hem yapımcılığını hem de yayıncılığını Warner Bros'un üstlendiği Gotham Knights, E3 2021'de gösterilmeyecek.

Etkinlikte Warner Bros geçtiğimiz aylarda duyurduğu Left 4 Dead yapımına benzer Back 4 Blood oyunu üzerine odaklanacak. Oyuncular merakla beklediği üç oyun hakkında yeni şeyler göremeyecek. Bu sebeple E3 2021'de gözler Microsoft+ Bethesda ortak sunumunda olacak. İşte etkinlikte yer alacak stüdyolar:

12 Haziran

Guerilla Collective

Ubisoft

Gearbox Entertainment

13 Haziran

Xbox+Bethesda

Square Enix

Warner Bros

14 Haziran

Mythical Games

Freedom Games

CAPCOM

Take-Two Interactive

15 Haziran

Nintendo

Bandai Namco

Yooreka Games

E3 2021'i resmi ve kanalları üzerinden takip edebilirsiniz. Üç gün sürecek etkinliğin detaylı takvimine ulaşabilirsiniz.