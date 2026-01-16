Şükrü Altay ve Albi Sorra Basın Toplantısında Karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Şükrü Altay ve Albi Sorra Basın Toplantısında Karşılaştı

Şükrü Altay ve Albi Sorra Basın Toplantısında Karşılaştı
16.01.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şükrü Altay, rakibi Albi Sorra ile Muğla'da yapılan basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliği'nin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay ile Arnavut rakibi boksör Albi Sorra, maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gerçekleştirilecek dev organizasyon öncesinde, "Demir Yumruk" lakaplı Şükrü Altay (40) ile Arnavut boksör Albi Sorra (36), Fethiye'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen basın toplantısında karşı karşıya geldi. Toplantı, boksseverler ve basın mensuplarından yoğun ilgi gördü. Milli boksör Şükrü Altay, hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, Türk bayrağını her zaman gururla dalgalandırmak istediğini söyledi. Altay, "Hedef büyük, yolumuz uzun. Durmak yok, yola devam. Hayallerime kavuşacağım. Yarın akşam ringde her şey belli olacak. Kemeri Türk halkı için kazanacağım. Kazanırsam kemeri Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. 2018 yılında Almanya şampiyonluk kemerini Cumhurbaşkanımıza vermiştim. Şimdi ise Türkiye şampiyonluğu kemerini vermek istiyorum. Artık Avrupa'da değil, Türkiye'deyim" ifadelerini kullandı.

"Baskı altında değilim, kaybedecek bir şeyim yok"

Arnavut boksör Albi Sorra ise karşılaşmanın kariyeri açısından büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Daha önce iki kez kemer maçına çıktım ve kaybettim. Ancak bu maçta kazanacağım. Baskı altında değilim, kaybedecek bir şeyim yok" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Şükrü Altay, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şükrü Altay ve Albi Sorra Basın Toplantısında Karşılaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi 16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 22:34:17. #7.11#
SON DAKİKA: Şükrü Altay ve Albi Sorra Basın Toplantısında Karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.