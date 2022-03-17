Sulak alanlar donunca İvriz Barajı bu yıl da flamingoları misafir etti - Son Dakika

Ülke genelindeki sulak alanların donması nedeniyle flamingolar, suyu donmayan baraj gölü ve sulama göletlerine yöneldi.

Adına türküler yazılan, halk dilinde "allı turna" olarak da bilinen flamingolar, soğuk hava nedeniyle göllerin donmasıyla yiyecek bulmakta zorlanınca bu yıl da Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Baraj Gölü'ne geldi.

Barajda toplu halde bulunan flamingolar, barajın suyunun donmaması sayesinde yiyecek bulmakta zorlamıyor, soğuk ve yırtıcı hayvanlara karşı da kendilerini koruyorlar. Allı turnalar, fotoğraf severlere de güzel görüntüler verdi.

"Hem dinleniyor, hem de soğuktan korunuyorlar"

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, AA muhabirine, Halkapınar'ın tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir ilçe olduğunu söyledi.

Flamingoların her sene kış şartlarında İvriz Barajı'na soğuktan korunmak için geldiklerini ifade eden Bakkal, şunları kaydetti:

"Bu sene çetin geçen kış şartları dolayısıyla sulak alanlarda olması gereken flamingolar, İvriz Barajına yine geldiler. Flamingolar, burada kendilerini daha güvede hissediyorlar. Hem dinleniyor, hem de soğuktan korunuyorlar. Ereğli Akgöl sazlıkları şu an buz tutmuş vaziyette. İvriz Barajı aslında flamingoların beslenip yaşam süreceği bir alan değil, sadece burayı daha korunaklı buldukları için geliyorlar. Biz de belediye olarak güvenlik güçlerimizle koordineli bir şekilde gerekli gözlem ve kontrolleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızı, avcılarımızı uyarıyoruz. Özellikle flamingoları yakından görmek isteyen vatandaşlarımız kuşları ürküterek bilinçsizce kuşlara zarar verebiliyor. Bu tür durumlara mani olmaya çalışıyoruz."

İvriz Barajı'nın flamingoların haricinde ak pelikan, ördek, kaz, balıkçıl ve yırtıcı türde bir çok göçmen kuşun ziyaret ettiği, uğradığı, yaşadığı bir alan haline geldiğini dile getiren Bakkal, bu doğal güzellikleri tüm vatandaşların görmesini istediklerini bildirdi.

Ziyaretçiler, doğanın ve yaban hayatının tadını çıkarıyor

Halkapınar'da yaşayan vatandaşlardan Arif Altay, AA muhabirine, her sene kışın soğuk zamanlarında flamingoların İvriz Barajı'na geldiğini anlattı.

Flamingonun hava şartlarının düzelmesine kadar barajda kaldığını ifade eden Altay, "Havaların ısınmasıyla allı turnalar Ereğli ilçesindeki Akgöl sazlıkları gibi sulak alanlara göç ediyor. Çevre il ve ilçelerden insanlar Halkapınar İvriz Barajına geliyor, doğanın ve yaban hayatın tadını çıkarıyorlar, fotoğraflar çekiniyorlar." dedi.

Vatandaşlardan Necdet Tokatlı da İvriz Barajı'nda her sene çeşitli göçmen kuşları görebildiklerini aktardı.

Havaların soğumasıyla özellikle flamingoların baraja göç ettiğine dikkati çeken Tokatlı, "Burada açlıkla ve soğukla mücadele etmekteler, geçen sene aralık ayında da gelmişlerdi. Sıfırın altına ulaşan sıcaklıkta, flamingoların soğuktan korunmak amaçlı burayı tercih ettiklerini düşünüyorum. Halkapınar'ımız dünyanın en güzel yeri, insanların buraya gelip İvriz Barajı'nda oluşan doğal yaşamı, yaban hayatını gözlemlemelerini istiyorum." diye konuştu.