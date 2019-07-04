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Sulama göletine düşen genç hayatını kaybetti

23 dakika önce

Afyonkarahisar'da bir genç, dengesini kaybederek düştüğü sulama göletinde boğuldu.

Sulama göletine düşen genç hayatını kaybetti, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir genç, dengesini kaybederek düştüğü sulama göletinde boğuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Kırca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 arkadaşıyla birlikte Kırca köyündeki gölete giden Ramazan Ek (18) bir anda dengesini kaybederek gölete düştü. Ek'in düştüğünü gören arkadaşları onu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Arkadaşları durumu Sultandağı ilçe jandarma komutanlığına bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden ekip istedi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri kıyı ve su üstü arama yaptı. 2 saatlik yapılan aramalarda AFAD ekipleri Ramazan Ek'e ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD İl Müdürlüğü durumu Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekibine haber verdi. Olay yerine gelen Polis dalgıç ekipleri su altında 45 dakika arama yaparak Ek'in cansız bedenine ulaştı. AFAD ve Polis dalgıç ekiplerinin çalışması ile göletten çıkarılan Ramazan Ek'in naaşı otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdüğü kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:55 Kaynak: İHA
Sultandağı, Afyon, AFAD, 3. Sayfa
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