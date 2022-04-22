Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişison yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişison yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi, göz yaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlanırken suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesinde 06 DC 6939 plakalı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu, araçta boğulan Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cesedine ulaşıldı. Morgdaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli, Şanlıurfa merkez, Suruç ve Bakımlı Mahallelerinde gözyaşları arasında defedildi.

Araçta bulundukları öğrenilen Bünyamin Nerede ve İlhan Damar için arama kurtarma çalışmaları, Dalgıç Polisler tarafından dünden bu yana devam ediyor.