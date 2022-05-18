Sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı - Son Dakika
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Sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı

18.05.2022 12:41

Sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardıEDİRNE Edirne'de sulama kanalına düşen yaralı karaca, köy muhtarı tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı

EDİRNE Edirne'de sulama kanalına düşen yaralı karaca, köy muhtarı tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde suya düşen yaralı Karaca'yı, köy muhtarı Hamit Korkan kurtardı. Tarlasına giden bir vatandaşın fark ettiği karaca, haber verilmesiyle olay yerine gelen köy muhtarı Hamit Korkan tarafından sulama kanalından çıkartıldı. Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan yaralı karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salıncağı öğrendi.

Sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı
Sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı
Sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı
Sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Edirne, Güncel, Son Dakika

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