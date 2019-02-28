Sulama Kanalında Sıkışan At Kurtarıldı
41 dakika önce
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek ters dönen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa
'da sulama kanalına düşerek ters dönen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye
ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi
yakınlarından geçen yaklaşık bir metre genişliğindeki sulama kanalına düşen atın sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kanalda sıkışan ve ters dönen atı, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Bitkin düşen ve yürümekte zorlanan at, sahibine teslim edildi. At sahibi vatandaş, atını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:50 Kaynak: İHA
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