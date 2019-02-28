Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalında Sıkışan At Kurtarıldı

Sulama Kanalında Sıkışan At Kurtarıldı

41 dakika önce

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek ters dönen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sulama Kanalında Sıkışan At Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek ters dönen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi yakınlarından geçen yaklaşık bir metre genişliğindeki sulama kanalına düşen atın sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kanalda sıkışan ve ters dönen atı, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Bitkin düşen ve yürümekte zorlanan at, sahibine teslim edildi. At sahibi vatandaş, atını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:50 Kaynak: İHA

Konuklu Mahallesi, Eyyübiye, Şanlıurfa, İtfaiye, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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