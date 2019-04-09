Son Dakika Haberleri: Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu (Yeniden)

Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu (Yeniden)

52 dakika önce

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu (Yeniden), System.String[]
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Atlı, final mücadelesinde Rus Muslim Sadulaev ile karşı karşıya geldi. Rus rakibini 8-3 yenen Süleyman Atlı, altın madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:05 Kaynak: DHA
Süleyman Atlı, Avrupa, Spor
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