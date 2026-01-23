Süleyman Daştan'dan El Yapımı Selçuklu Mihrap - Son Dakika
Kültür Sanat

Süleyman Daştan'dan El Yapımı Selçuklu Mihrap

23.01.2026 11:38
Ahşap ustası Süleyman Daştan, çivi kullanmadan Selçuklu motiflerini işleyerek mihrap yaptı.

Sivas'ta yaşayan ahşap ustası Süleyman Daştan, çivi kullanmadan Selçuklu motiflerini işleyerek yaklaşık 8 ayda mihrap yaptı.

Ahşap oyma ustası 47 yaşındaki Daştan, mobilya atölyesinde çeşitli desen ve motifleri, iskarpela yardımıyla ağaca sabırla milim milim işliyor.

Çocuk yaşlardan beri ahşapla iç içe olan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Desinatörlük Bölümü mezunu Daştan, motif, desen, tasarım ve kompozisyon üzerine aldığı eğitim sayesinde özgün eserler ortaya koyuyor.

Süleyman Daştan, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır icra ettiği unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyma sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için kurslar verdiğini söyledi.

Babasının ahşap ticareti yapması nedeniyle bu işe yatkınlığının çocuk yaşlara dayandığını anlatan Daştan, ahşap oyma sanatını öğrettiği bazı kişilerin meslek sahibi olduğunu belirtti.

Daştan, ağırlıklı olarak mihrap ve minber yaptığını vurgulayarak, dekoratif eserler ve hediyelik eşyalar da ürettiğini dile getirdi.

Kentteki tarihi bir cami için yaptığı mihrap hakkında bilgi veren Daştan, "Tamamen el oymasıyla yaptığımız bir çalışma. İnşallah şehrimizdeki tarihi bir camimizi yakında süsleyecek." dedi.

"Sivas, Selçuklu eserlerinin yoğun olduğu bir şehir"

Daştan, yaklaşık 8 ay gibi bir sürede tamamladığı mihrabın boyamasının kaldığını belirterek, ibadethaneyi süslemek amacıyla yaptıkları bir çalışma olduğunu söyledi.

Mihrapta Selçuklu figürlerini kullandığını kaydeden Daştan, şöyle konuştu:

"Bu eserde Selçuklu sentezi ağırlıklı çalıştım. Desenler ve süslemeler, Selçuklu'nun mermer ve taş işlemelerinde geometrik desenler içerisine yerleştirdiği rumilerden oluşan çalışmalar. Böylesini de ilk defa çalıştık. Selçuklu ve günümüzün sentezini ahşapta birleştirmiş olduk. Sivas, Selçuklu eserlerinin yoğun bulunduğu, Divriği Ulu Cami gibi bir şaheserin olduğu, Gökmedrese, Buruciye ve Çifte Minareli Medrese gibi eserlerin yapıldığı ve gelecek kuşaklara aktarılması adına korunduğu bir şehir. Bu eserlerden esinlenerek oradaki taş bezemeler ve süslemelerdeki desenleri ahşaba aktarmak istedik. Ahşaba aktardığımız desenler çok ama bir bütün, kompozisyon ve mihrap olarak hazırlayalım dedik. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum."

Ayetlerin, süslemelerin ve desenlerin tamamen el işçiliği olduğunu ve masif çam ağacı kullandığını vurgulayan Daştan, "Tacı ve yanlardaki bordürleri, Selçuklu'nun taşlara işlediği bezemelerin birebir aynısı. Selçuklu'nun taşa işlediğini biz ahşaba işlemiş olduk. Genelde rumi ağırlıklı yaprak ve iç içe geçmiş bezemelerden oluşan desenler ağırlıklı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.