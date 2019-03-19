Son Dakika Haberleri: Süleyman Demirel Mahallesi Muhtar Adayından İlginç Seçim Çalışması

Süleyman Demirel Mahallesi Muhtar Adayından İlginç Seçim Çalışması

1 saat önce

Isparta'nın Senirkent ilçesinde muhtarlığa aday olan 29 yaşındaki genç, seçim çalışmaları kapsamında mahallesindeki çocuklar için şenlik düzenledi.

Süleyman Demirel Mahallesi Muhtar Adayından İlginç Seçim Çalışması, System.String[]
Isparta'nın Senirkent ilçesinde muhtarlığa aday olan 29 yaşındaki genç, seçim çalışmaları kapsamında mahallesindeki çocuklar için şenlik düzenledi.

Motorcu ekibi eşliğinde düzenlenen etkinliklerde ilçe turu, palyaçolu eğlenceler, uçurtma şenliği ile birçok oyun oynandı.

Yaptığı seçim çalışması kapsamında önceliğin gelecek nesiller olan çocuklar olduğunu kaydeden Süleyman Demirel Mahallesi Muhtar Adayı Kenan Dirican, "Bu yaptıklarımız daha hiçbir şey, göreve gelmemiz halinde önceliğimiz hep çocuklarımız olacak. Gençlerimiz için bunu her sene geleneksel olarak daha kapsamlı yapacağız" dedi - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:58 Kaynak: İHA

Genç, Senirkent, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Meydan Okudu: İspatla Her Şeyi Bırakırım Hakkında Soruşturma Açılan Sezai Temelli'den İlk Açıklama Geldi İstanbul, Dolar Bazında Alım Gücü Düşen Şehirler Arasında Birinci Sırada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:19:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süleyman Demirel Mahallesi Muhtar Adayından İlginç Seçim Çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]