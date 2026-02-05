Süleyman Şah Türbesi'nde Mayın Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Süleyman Şah Türbesi'nde Mayın Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

05.02.2026 19:37
Suriye Ordusu, YPG'nin döşediği patlayıcıları imha ediyor. Süleyman Şah Türbesi alanı temizleniyor.

Suriye'de terör örgütü YPG işgalinden kurtarılan Süleyman Şah Türbesi alanında örgütün döşediği mayın ve el yapımı patlayıcıları temizleme çalışmaları devam ediyor.

Suriye Ordusu, 20 Ocak'ta teröristlerden temizlediği Halep'in Aynul Arab ilçesindeki Karakozak Köyü'ndeki Süleyman Şah Türbesi alanında arama tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Suriye Ordusu bomba imha uzmanları, türbe etrafında yaklaşık 15 gündür devam eden mayın ve el yapımı patlayıcı imha sürecinde yüzlerce patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

AA, YPG'li teröristlerin yerleştirdiği patlayıcıların imha edilmesini görüntüledi.

Görüntülerde Suriye ordusuna ait mayın temizleme aracının bir patlayıcıyı imha etmesi yer alıyor.

Toprağın hemen birkaç santim altına yerleştirilen mayınlar gözle görülür şekilde fark ediliyor.

Türbenin nakil süreci

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah'ın türbesi Suriye'de Halep ili sınırları içerisindeki Karakozak Köyü'nde bulunuyordu.

Fransa ile Türkiye arasında 1921 yılında yapılan Ankara Antlaşması uyarınca Suriye içerisindeki bu bölge Türk toprağı olarak kabul edilerek, Süleyman Şah Türbesi'nde Türk askerlerinin nöbet tutmasına karar verilmişti.

Bu çerçevede, Karakozak'taki Süleyman Şah Türbesi arazisi, Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olma özelliği taşıyor.

12 Mart 2014'te Türk askerinin koruduğu Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak Köyü çevresinde DEAŞ ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında şiddetli çatışmalar yaşanmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'na ulaşarak, Suriye içindeki geçici nakil işleminin 22 Şubat 2015 tarihinde tamamlandığını duyurdu.

Bu çerçevede Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu, Süleyman Şah'ın kabriyle Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşındı.

Kaynak: AA

