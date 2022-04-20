SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TEKİRDAĞ BELEDİYESİ DENİZE KANALİZASYON ATIĞI BOŞALTIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TEKİRDAĞ BELEDİYESİ DENİZE KANALİZASYON ATIĞI BOŞALTIYOR

20.04.2022 16:37

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ), Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı bıraktığını iddia etti.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ), Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı bıraktığını iddia etti. Bölgede ağır bir koku olduğunu belirten Yüksel, "Şehrin merkezinde, Rumeli iskelesinin dibindeyiz, yağmur suyu kanallarına boca edilen kanalizasyon atıkları ile bu şehir bir türlü adam olmaz, olamaz? dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TESKİ'nin yağmur suyu hattından Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı boşalttığını ileri sürdü. Süleymanpaşa sahil dolgu alanında su hattının denize döküldüğü yerdeki kirliliğe dikkati çeken Yüksel, "Maalesef Süleymanpaşa'mız bu TESKİ'nin iş bilmezlikleri ile ilgili ciddi anlamda yıllardır sorunlar yaşıyor. Sadece Süleymanpaşa'da değil, tüm Tekirdağ'da bu sorunlar yaşanıyor. Bu sahildeki yağmur suyu hatlarına karışan kanalizasyonlar ile kokudan durulmuyor. Daha önce bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak bir açıklama yapmıştı ve 'Onlar yağmur suyu, lağım değil' demişti. Gelsin o zaman bir kokuyu dinlesin, daha doğrusu TESKİ'den sorumlu genel müdür bir dinlesin. Öyle kaçak göçek değişik yerlere deşarj yapmakla, Altınova sahiline yine kaçak deşarjla? Buradaki kokuyu hissedebiliyor musunuz şu anda. Şehrin merkezinde hemen Rumeli iskelesinin dibindeyiz, yağmur suyu kanallarına boca edilen kanalizasyon atıkları ile bu şehir bir türlü adam olmaz, olamaz? diye konuştu.

'BU KOKUYU TESKİ YÜZÜNDEN ÇEKİYORUZ'

Tekirdağ'da 135 kilometre sahil bandının kıymetinin bilinmediğini söyleyen Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu güzelim sahilin kıymetini bilemiyoruz. Sadece bunun rezilliğini TESKİ yüzünden bütün milletimiz, 210 bin kişi çekmek zorunda kalıyor. Şimdi kiraz festivalimiz var, orada da aynı sorunu, sıkıntıyı yaşayacağız. Dolayısıyla TESKİ'nin bugün batmasına sebep olan kişilerden biri olan sayın genel müdür, orada oturacağına kalkıp bir sahilleri dolaşması lazım. 1,5 katrilyon borcu olan devasa bir TESKİ, batma noktasına gelmiş demeyeceğim, batmış. Maalesef yaklaşık 135 kilometre sahil hattımızın tamamına kanalizasyon salan bir TESKİ var. Allah Tekirdağ'da, Süleymanpaşa'da yaşayan hemşehrilerimizin yardımcısı olsun."

Başkan Yüksel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bölgeden su numuneleri alınarak incelenmesini talep edeceklerini de sözlerine ekledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, suyun denize aktığı bölgeye ekip gönderip inceleme yaptıracaklarını ve daha sonra bir açıklama yapılacağını söyledi.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TEKİRDAĞ BELEDİYESİ DENİZE KANALİZASYON ATIĞI BOŞALTIYOR
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TEKİRDAĞ BELEDİYESİ DENİZE KANALİZASYON ATIĞI BOŞALTIYOR
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TEKİRDAĞ BELEDİYESİ DENİZE KANALİZASYON ATIĞI BOŞALTIYOR
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TEKİRDAĞ BELEDİYESİ DENİZE KANALİZASYON ATIĞI BOŞALTIYOR
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TEKİRDAĞ BELEDİYESİ DENİZE KANALİZASYON ATIĞI BOŞALTIYOR
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TEKİRDAĞ BELEDİYESİ DENİZE KANALİZASYON ATIĞI BOŞALTIYOR
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TEKİRDAĞ BELEDİYESİ DENİZE KANALİZASYON ATIĞI BOŞALTIYOR

YORUMLAR
500
Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor Söke Belediyesi evsel atık ilaçları toplayacak Söke Belediyesi evsel atık ilaçları toplayacak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TEKİRDAĞ BELEDİYESİ DENİZE KANALİZASYON ATIĞI BOŞALTIYOR - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:58 Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi!
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 17:08:39. #1.11#
SON DAKİKA: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TEKİRDAĞ BELEDİYESİ DENİZE KANALİZASYON ATIĞI BOŞALTIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement