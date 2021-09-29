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SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL: TESKİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ - Son Dakika

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL: TESKİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

29.09.2021 15:43

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinin Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağı Büyükşehir Belediye Başkanının, yoldaki çukurlar ve su patlakları dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (TESKİ) yöneticileri hakkında soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinin Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağı Büyükşehir Belediye Başkanının, yoldaki çukurlar ve su patlakları dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (TESKİ) yöneticileri hakkında soruşturma açılması gerektiğini söyledi. Yüksel, "Açmaz ise biz bu konuyla ilgili birimlere araştırılması ile alakalı suç duyurusunda bulunacağız. Yani Sayıştay müfettişlerinden tutun, İçişleri Bakanlığı müfettişlerine kadar Tekirdağ'daki bu patlakların sebebini birilerinin bir şekilde araştırması gerekir" dedi.

Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, geçen hafta yeni asfaltladıkları yollarda TESKİ ekiplerinin kazı yaptıktan sonra çukurları kapatmadan bıraktıklarını söyledi. . Bugün basın toplantısı düzenleyen Yüksel, TESKİ'deki su patlaklarının sebebini, Sayıştay müfettişleri ve İçişleri Bakanlığı'nın araştırması gerektiğini belirterek, bu konuda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da soruşturma açması gerektiğini kaydetti. Yüksel, şunları söyledi:

"Bir su şebekesi hattı 15 santime döşeniyor ise ve bunun 80 santimlik bir metrede döşenmesi gerekiyor iken yapılıyor ise burada bir sıkıntı var demektir. Kadir başkanın doğrudan soruşturma açması gereken bir konu. Ben girersem bu işte siyaset olur. Kadir başkanın TESKİ idarecileri hakkında soruşturma açması gereken çok önemli bir konu. Bakın, 100 santimetre ve 120 santime döşenmesi gereken temiz su borularının, pis su borularının şehir şebeke borularına 35 santimine döşendiği, parsel bağlantılarının 15 santime döşendiği, pis su borularının bazı bölgelerde çok yüzeye döşendiği bir yerde çalışma esnasında birilerinin işini doğru yapmamasıyla ilgili. Daha doğrusu haksız kazanç elde etmesi ile ilgili bir sıkıntıdan kaynaklanıyor. Aksi takdirde bir şehir şebeke hattının Büyükşehir Belediye başkanımızın söylemiyle söylüyorum, 'Süleymanpaşa'nın altyapısı tamamen bitti' dediği için söylüyorum. Bu kadar yaklaşık günde 80 noktada patlaması mümkün değil. Dolayısıyla birileri burada işini doğru yapmamış, işini doğru yapmayanlarla alakalı Büyükşehir Belediye başkanımızın soruşturma açması gerekiyor. Eğer ki açmaz ise biz bu konuyla ilgili birimlere araştırılması ile alakalı suç duyurusunda bulunacağız. Yani Sayıştay müfettişlerinden tutun, İçişleri Bakanlığı müfettişlerine kadar Tekirdağ'daki bu patlakların sebebini birilerinin bir şekilde araştırması gerekir. Bu işin de asli sorumlusu Kadir başkanımız."

'KİMİ ZENGİN ETTİKLERİ BELLİ DE BELLİ DEĞİL'

TESKİ ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında yaşanan sorunlara değinen Yüksel, "TESKİ'de yanlış giden durumlar var ve bu durum ile ilgili Kadir Albayrak soruşturma açması gerekiyor. Mayıs 2021 tarihinden bu yana TESKİ kazdığı yerlerin parasını ödeyemeyen 'battım, batacak' denilen bir kurum. Sadece Süleymanpaşa Belediyesi'ne 1 milyonun üzerinde borcu var. Ödemiyor parasını. Gidiyor kazıyor, biz tamir ediyoruz. Parasını vermiyor. Vatandaştan kazı parasını alıyor. Bize parasını yatırmıyor. TESKİ battım, batacak diyor. Bu kadar berbat durumda. Süleymapaşa'da yaşayan halkın parasını gasbedemezsin. Burası kamu kurumu. Ben senin taşeronun değilim. TESKİ'nin 1 katrilyon borcu var. Aynı yeri iki defa kazan adam ayakta duramaz. Kimi zengin ettikleri belli de belli değil" diye konuştu.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL: TESKİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL: TESKİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL: TESKİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL: TESKİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Büyükşehir Belediyesi, Cüneyt Yüksel, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL: TESKİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL: TESKİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ - Son Dakika
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