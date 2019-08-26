Son Dakika Haberleri: Süleymanpaşa Belediyesinden yeni meydana ağaçlandırma desteği
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Süleymanpaşa Belediyesinden yeni meydana ağaçlandırma desteği

1 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa'ya kazandırılan meydan projesine 25 ağaç fidesi yerleştirerek meydanın ağaçlandırılmasına katkıda bulundu.

Süleymanpaşa Belediyesinden yeni meydana ağaçlandırma desteği, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan çiçeklikler ve ağaç fideleri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in de katılımı ile meydana yerleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Belediye Başkanlarımız ile Macaristan'da gerçekleştirdiğimiz teknik gezi programında, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'ın görüp beğendiği çiçekliğin üretimini belediye atölyemizde yaparak, bu sabah yeni meydanımıza yerleştirdik. 3 sığla, 1 zeytin, 2 kiraz, 7 ladin, 5 selvi, 1 premit alev, 2 ıhlamur, 3 Hatmi ve 1 oya olmak üzere toplam 25 ağaç fidesini meydana kazandırarak, alanın ağaçlandırılmasına katkı sunduk. Sadece eleştirmekle olmuyor, eleştirdiğiniz konularda çalışmakta gerekiyor.Hafta sonu çalışarak çiçekliklerimizi kısa sürede hazırlayan Süleymanpaşa Belediyesi personellerimize teşekkür ederim. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun," diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da yeni meydan düzenlemesine ağaçlandırma desteğinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesine sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla teşekkür etti.

Kadir Albayrak, Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:15 Kaynak: Bültenler
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