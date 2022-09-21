Kaymakam Kaya, köyde ceviz üretiminin artacağını belirterek, "Valimiz H. Kürşat Kırbıyık 'ın destekleri ve himayelerinde Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi kapsamında ceviz ormanı alanımız yaklaşık iki katına çıkarılıyor. Köyümüz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Özgür Kaya, Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Süloğlu'ndaki ceviz ormanı genişletiliyor - Son Dakika

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